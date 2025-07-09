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18:32, 9 июля 2025Мир

Германия передала Украине значительную часть своих комплексов Patriot

n-tv: Германия уже передала Украине три из своих 12 подразделений Patriot
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Германия уже передала Украине 3 из 12 своих подразделений зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил представитель Минобороны ФРГ, сообщает n-tv.

«Кроме того, мы находимся в тесном и постоянном обмене мнениями с нашими американскими партнерами в поддержку Украины», — сказал чиновник.

Отмечается, что Берлин рассматривает возможность покупки Patriot в США для Украины. При этом Вашингтон предпочитает, чтобы Германия сама передала одну из своих систем, которую США и их партнеры готовы профинансировать.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности Берлина купить ЗРК Patriot у США для Украины. По данным неназванных чиновников, глава Белого дома предложил Германии продать одну из своих батарей Patriot Украине. Отмечается, что Трамп и Мерц пока не достигли соглашения, но обсуждение продолжается.

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