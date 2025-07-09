Актриса из Китая восхитилась российским городом

Актриса из Китая Фэйя Цзоу восхитилась Владивостоком

Актриса китайского происхождения, выросшая в России, Фэйя Цзоу поделилась мнением о Владивостоке и его жителях. Об этом пишет РИА VladNews.

Цзоу сыграла в криминальной комедии «Инкассаторы», которая выходит на ТНТ. Отвечая на вопрос журналистов, она отметила, что не была никогда во Владивостоке, но очень хотела бы приехать в город, чтобы познакомиться с ним.

«По информации генерального консульства КНР во Владивостоке, вы занимаете первое место в России по изучению китайского языка, обгоняя даже Москву и Санкт-Петербург. Если это правда так, то это слишком круто!» — отметила она и добавила, что восхищена иностранцами, которые учат ее родной язык. По мнению актрисы, после этого никакие трудности не страшны.

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