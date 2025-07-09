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18:28, 9 июля 2025Из жизни

Акулы утащили рыбака на глазах у его товарищей

Акулы утащили мужчину, ловившего рыбу у берегов ЮАР
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Hugh Gentry / Reuters

В ЮАР во время рыбалки пропал без вести 37-летний мужчина. Акулы утащили его на глазах у других рыбаков, сообщает сайт News24.

Инцидент произошел у побережья южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Трое мужчин ловили рыбу. Неожиданно рядом с ними показалась акула. Сразу после этого один из рыбаков исчез под водой.

Один из товарищей пытался прийти на помощь, однако вскоре ему пришлось спасаться самому. Он столкнулся с по меньшей мере двумя акулами и поспешил вернуться на берег.

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На место происшествия прибыли спасатели. В поисках участвовали сотрудники Национального института спасения на море, а также полиция с кинологами и водолазная служба. Найти пропавшего не удалось.

Ранее сообщалось, что подводный охотник едва не стал жертвой белой акулы у берегов Королевского национального парка в Австралии. По словам мужчины, акула достигала в длину четырех-пяти метров, что больше его гидроцикла.

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