Акулы утащили рыбака на глазах у его товарищей

Акулы утащили мужчину, ловившего рыбу у берегов ЮАР

В ЮАР во время рыбалки пропал без вести 37-летний мужчина. Акулы утащили его на глазах у других рыбаков, сообщает сайт News24.

Инцидент произошел у побережья южноафриканской провинции Квазулу-Натал. Трое мужчин ловили рыбу. Неожиданно рядом с ними показалась акула. Сразу после этого один из рыбаков исчез под водой.

Один из товарищей пытался прийти на помощь, однако вскоре ему пришлось спасаться самому. Он столкнулся с по меньшей мере двумя акулами и поспешил вернуться на берег.

На место происшествия прибыли спасатели. В поисках участвовали сотрудники Национального института спасения на море, а также полиция с кинологами и водолазная служба. Найти пропавшего не удалось.

Ранее сообщалось, что подводный охотник едва не стал жертвой белой акулы у берегов Королевского национального парка в Австралии. По словам мужчины, акула достигала в длину четырех-пяти метров, что больше его гидроцикла.