Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид обнажила грудь в рекламе модного бренда Miss Sixty. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица поделилась кадрами со съемки. Так, на одном размещенном фото знаменитость запечатлена лежащей на диване. На ней облегающая джинсовая юбка, черный кожаный ремень и куртка, застегнутая на верхнюю пуговицу. Во время позирования Хадид приподняла руку и продемонстрировала отсутствие бюстгальтера.

Кроме того, можно заметить, что визажисты сделали звезде подиума яркий макияж глаз и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, дополнили ее образ светлым париком с длинными прядями.

В апреле Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала Райана Мерфи «Красотка».