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02:56, 9 июля 2025Россия

Беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин: Пресечена попытка атаки беспилотника на Москву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Москве беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили двумя беспилотниками по Рыльской ЦРБ, зданию скорой помощи, а также по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска» в Курской области. В результате удара пострадали две женщины.

Также ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате атаки семь человек получили ранения, в том числе пятилетний ребенок. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча.

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