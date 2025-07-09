Британия и ЕС отложили отправку военных на Украину

Telegraph: Британия и Евросоюз отложили планы по отправке военных на Украину

Великобритания и Европейский союз (ЕС) отложили планы по отправке на Украину войск для поддержания безопасности после прекращения огня из-за неудач США в урегулировании конфликта и отказа Вашингтона дать гарантии безопасности для солдат. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники.

«Коалиция желающих сосредоточит будущие обсуждения на поддержке Киева в войне на истощение… что является очевидным смягчением планов», — отмечается в статье.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция завершили разработку плана размещения сил на Украине. Однако его реализация отложена до возобновления переговоров о прекращении огня. Париж и Лондон также по-прежнему надеются, что США продолжат предоставлять разведданные, а также осуществлять наблюдение за границей между Украиной и Россией.

