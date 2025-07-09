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18:37, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал варварством популярную медицинскую процедуру

Врач Мясников заявил, что прижигание эрозии шейки матки вызывает бесплодие
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасной популярную медицинскую процедуру для женского здоровья. Выпуск, в котором специалист порассуждал об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что эрозия шейки матки, которую в российских поликлиниках призывают прижигать, считается доброкачественным состоянием и не свидетельствует о начале развития рака. Доктор рассказал, что за рубежом никогда не прибегают к подобным медицинским манипуляциям.

Специалист подчеркнул, что прижигание эрозии может вызвать бесплодие. Он объяснил, что на матке появляются рубцы, из-за чего женщине сложнее забеременеть. «Это просто варварство и инвалидизация женщины», — заключил Мясников, говоря об этой процедуре.

Ранее врач назвал простую и короткую формулу правильного питания. По словам Мясникова, нужно обращать внимание на то, когда и в какой компании человек употребляет пищу.

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