Доктор Мясников назвал варварством популярную медицинскую процедуру

Врач Мясников заявил, что прижигание эрозии шейки матки вызывает бесплодие

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» опасной популярную медицинскую процедуру для женского здоровья. Выпуск, в котором специалист порассуждал об этом, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что эрозия шейки матки, которую в российских поликлиниках призывают прижигать, считается доброкачественным состоянием и не свидетельствует о начале развития рака. Доктор рассказал, что за рубежом никогда не прибегают к подобным медицинским манипуляциям.

Специалист подчеркнул, что прижигание эрозии может вызвать бесплодие. Он объяснил, что на матке появляются рубцы, из-за чего женщине сложнее забеременеть. «Это просто варварство и инвалидизация женщины», — заключил Мясников, говоря об этой процедуре.

Ранее врач назвал простую и короткую формулу правильного питания. По словам Мясникова, нужно обращать внимание на то, когда и в какой компании человек употребляет пищу.