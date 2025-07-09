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09:02, 9 июля 2025Ценности

Дуа Липа в крошечном бикини позагорала у моря

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа в откровенном образе позагорала у моря. Соответствующая серия снимков опубликована в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала на размещенных снимках в крошечном бикини с леопардовым принтом. При этом звезда похвасталась стройной фигурой.

Кроме того, она распустила волосы, а в качестве аксессуаров выбрала массивные браслеты и тонкие цепочки.

В мае Дуа Липа в бикини полежала на гамаке. Исполнительница предстала на одном из размещенных снимков в коричневом купальнике. В то же время звезда собрала волосы и надела очки.

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