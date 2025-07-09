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14:26, 9 июля 2025Из жизни

Экскурсовод на Камчатке поиздевался над медведем на потеху иностранцам

На Камчатке экскурсовод погонял по полю медведя на потеху иностранцам
Юлия Юткина
Юлия Юткина

На Камчатке началось расследование из-за издевательства экскурсовода над медведем. Об этом сообщает «Кам24».

Госохотнадзор начал проверку после появления в сети видео, на котором гид преследует на машине напуганного медведя. Предполагается, что мужчина решил погонять хищника по полю на потеху иностранцам. В тот день он проводил экскурсию туристам из Китая. Кадры были сняты рядом с Начикинским озером.

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Начальник управления Минлесоохоты Всеволод Воропанов возмутился, что экскурсовод позволил себе поиздеваться над символом Камчатского края — бурым медведем. «Начато административное производство, представителей туроператора вызовут для дачи объяснений произошедшему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев посоветовал местным жителям не общаться с медведями и проявлять осторожность. С таким заявлением он выступил после появления в сети видео, на котором неизвестный пытался напоить хищника пивом.

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