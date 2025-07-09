Экскурсовод на Камчатке поиздевался над медведем на потеху иностранцам

На Камчатке экскурсовод погонял по полю медведя на потеху иностранцам

На Камчатке началось расследование из-за издевательства экскурсовода над медведем. Об этом сообщает «Кам24».

Госохотнадзор начал проверку после появления в сети видео, на котором гид преследует на машине напуганного медведя. Предполагается, что мужчина решил погонять хищника по полю на потеху иностранцам. В тот день он проводил экскурсию туристам из Китая. Кадры были сняты рядом с Начикинским озером.

Начальник управления Минлесоохоты Всеволод Воропанов возмутился, что экскурсовод позволил себе поиздеваться над символом Камчатского края — бурым медведем. «Начато административное производство, представителей туроператора вызовут для дачи объяснений произошедшему», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев посоветовал местным жителям не общаться с медведями и проявлять осторожность. С таким заявлением он выступил после появления в сети видео, на котором неизвестный пытался напоить хищника пивом.