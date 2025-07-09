Момент предотвращения диверсии в Саратовской области попал на видео

В Саратовской области на видео попала ликвидация украинского диверсанта. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах показывают схрон с оружием и взрывчаткой, который готовил диверсант для подрыва моста. Затем на кадрах с беспилотника момент ликвидации мужчины, который оказал вооруженное сопротивление при задержании.
Подрыв моста готовил сторонник организации, которая в России признана террористической и запрещена.
По данным ведомства, россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и после совершения теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях. В момент изъятия самодельного взрывного устройства из тайника его поймали силовики. Мужчина оказал им вооруженное сопротивление, а те открыли ответный огонь.
Ранее сообщалось, что в российском регионе ликвидирован готовивший теракт на железнодорожном мосту мужчина.