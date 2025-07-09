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11:13, 9 июля 2025Силовые структуры

Момент предотвращения диверсии в Саратовской области попал на видео

В Саратовской области на видео попала ликвидация украинского диверсанта
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ТАСС / Rutube

В Саратовской области на видео попала ликвидация украинского диверсанта. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах показывают схрон с оружием и взрывчаткой, который готовил диверсант для подрыва моста. Затем на кадрах с беспилотника момент ликвидации мужчины, который оказал вооруженное сопротивление при задержании.

Подрыв моста готовил сторонник организации, которая в России признана террористической и запрещена.

По данным ведомства, россиянин поддерживал контакты с украинской стороной и после совершения теракта планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях. В момент изъятия самодельного взрывного устройства из тайника его поймали силовики. Мужчина оказал им вооруженное сопротивление, а те открыли ответный огонь.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ликвидирован готовивший теракт на железнодорожном мосту мужчина.

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