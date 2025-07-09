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09:54, 9 июля 2025Силовые структуры

В российском регионе ликвидирован готовивший теракт на железнодорожном мосту мужчина

В Саратовской области ликвидировали планировавшего взорвать железнодорожный мост
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Саратовской области ликвидировали планировавшего взорвать железнодорожный мост. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

По данным агентства, мужчина планировал осуществить подрыв моста с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ), которое хранил в тайнике. В момент задержания он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

Также, по данным сотрудников ФСБ, он поддерживал контакты с украинской стороной и после совершения преступления планировал уехать на Украину для участия в боевых действиях.

При осмотре места хранения СВУ сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще пистолет «Макарова» и боеприпасы к нему.

Ранее сообщалось, что в российском регионе предотвратили теракт на мосту.

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