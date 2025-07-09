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10:37, 9 июля 2025Мир

Китай ответил на требование фон дер Ляйен прекратить помощь России

МИД КНР: Сотрудничество Китая и России не терпит вмешательства третьих сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мао Нин

Мао Нин. Фото: Tingshu Wang / Reuters

Сотрудничество Китая и России не терпит вмешательства третьих сторон. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает ТАСС.

«Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не должно подвергаться вмешательству третьих сторон», — сказала она.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, взаимодействие Москвы и Пекина также не направлено против третьих сторон.

Уточняется, что таким образом Мао ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала от Пекина ограничить сотрудничество с Москвой.

Ранее фон дер Ляйен обвинила Китай в поддержке России в условиях конфликта на Украине. Она выразила мнение, что КНР де-факто способствует развитию военной экономики России.

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