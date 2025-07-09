Колье в виде бьющегося сердца и платье с грудью на спине стали вирусными в сети

Один из необычных образов бренда Schiaparelli стал вирусным в сети после показа на Неделе высокой моды в Париже. Соответствующая публикация в том числе появилась на странице креативного директора марки Дэниела Розберри в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет о красном атласном макси-платье из осенне-зимней коллекции под названием «Назад в будущее». Данный предмет гардероба оказался оформлен деталями в форме женской груди, пупка и ребер на спине. При этом наряд дополняло колье в виде бьющегося сердца, украшенного камнями.

Видео Розберри набрало более шести миллионов просмотров. Зрители высказались о нем в комментариях. «Это удивительно и тревожно», «Сердце Сальвадора Дали», «Очень креативно! Мурашки по коже», «Это действительно потрясающе», — заявили юзеры.

Ранее сообщалось, что на Неделе высокой моды в Париже нидерландский дизайнер Ирис ван Херпен представила наряд из 125 миллионов живых водорослей.