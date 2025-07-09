Американская компания Mattel выпустила куклу Barbie с диабетом первого типа

Американская компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с диабетом первого типа. Об этом сообщает ABC News.

В комплекте к игрушке будут идти глюкометр, инсулиновые пластырь в виде сердца и помпа. Новый запуск посвящен сотрудничеству Mattel с некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями и защитой пациентов с диабетом первого типа.

Старший вице-президент и руководитель глобального подразделения кукол Barbie Криста Бергер отметила, что данное партнерство — важный шаг в стремлении компании к инклюзивности. «Barbie помогает формировать раннее восприятие мира у детей, и, отражая такие заболевания, как диабет первого типа, мы гарантируем, что больше детей смогут увидеть себя в историях, которые они воображают, и в куклах, которые они любят», — отметила она.

Кроме того, в коллекции Fashionistas будут представлены куклы фитнес-инструктора Робин Арзон и модели Лилы Мосс, страдающие упомянутым заболеванием. «Я горжусь тем, что могу рассказывать людям о диабете первого типа и показывать на своем примере, что быть другим — это круто», — прокомментировала запуск манекенщица.

В апреле 2023 года Mattel представила куклу Barbie с синдромом Дауна.