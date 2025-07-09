Лекорню: Гарантии безопасности отвечают интересам Европы в конфликте на Украине

Гарантии безопасности предотвращения возобновления конфликта отвечают интересам Европы на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles.

«В свете судьбы Минских соглашений мы знаем, что любое соглашение о прекращении огня должно сопровождаться гарантиями безопасности, чтобы предотвратить возобновление войны. Это отвечает самым непосредственным интересам Европы», — сказал он.

Лекарню подчеркнул, что Европа не может позволить себе новую войну в этой зоне каждые три года. По его словам, ситуация на линии фронта сейчас стабильная, но напряженная.

Французский министр также заявил, что требование России о демилитаризации Украины представляется для европейских стран недопустимым. Он добавил, что «коалиция желающих» подталкивает Украину к размышлениям о будущем формате ее армии, а Францию ​​— о возможностях для ее промышленности.