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16:03, 9 июля 2025Мир

Министр обороны Франции обозначил интересы Европы на Украине

Лекорню: Гарантии безопасности отвечают интересам Европы в конфликте на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Гарантии безопасности предотвращения возобновления конфликта отвечают интересам Европы на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью изданию Valeurs actuelles.

«В свете судьбы Минских соглашений мы знаем, что любое соглашение о прекращении огня должно сопровождаться гарантиями безопасности, чтобы предотвратить возобновление войны. Это отвечает самым непосредственным интересам Европы», — сказал он.

Лекарню подчеркнул, что Европа не может позволить себе новую войну в этой зоне каждые три года. По его словам, ситуация на линии фронта сейчас стабильная, но напряженная.

Французский министр также заявил, что требование России о демилитаризации Украины представляется для европейских стран недопустимым. Он добавил, что «коалиция желающих» подталкивает Украину к размышлениям о будущем формате ее армии, а Францию ​​— о возможностях для ее промышленности.

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