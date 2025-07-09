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03:08, 9 июля 2025Россия

Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах

Минпросвещения введет единые нормы времени на контрольные работы в школах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минпросвещения России с 1 сентября 2025 года введет единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По новым правилам, с нового учебного года учащиеся будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (их длительность составляет не более чем 45 минут).

Отмечается, что длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, составит один урок (не более чем 45 минут).

Помимо этого, уточняется, что объем учебного времени на проведение проверочных работ не должен будет превышать десять процентов от всего объема учебного времени, которое отводится на изучение того или иного предмета.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что история не станет обязательным предметом на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в течение ближайших двух лет.

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