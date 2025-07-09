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10:33, 9 июля 2025Силовые структуры

Молодой человек долгое время развращал российскую школьницу

В Петербурге задержали 19-летнего россиянина за развращение школьницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали молодого россиянина за развращение школьницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 19-летний молодой человек хранил в своем телефоне порнографические материалы с 15-летней девочкой. Он знал, что она еще не достигла 16-летнего возраста, и при этом неоднократно вступал с ней в половую связь. В его смартфоне также были обнаружены и другие видео интимного характера.

Задержанный рассказал, что видеофайлы он получил через один из мессенджеров.

В отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянин отплатил другу за гостеприимство изнасилованием его малолетней дочери.

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