14:33, 9 июля 2025

В Москве устроят йогу с козами

Фото: организаторы нэннийоги

С 10 июля по конец августа в «Зеленой школе» Парка Горького стартуют открытые занятия йогой под открытым небом. Практики будут проходить по четвергам, а их участниками станут козы.

Такой формат носит название нэннийога. Пока участники практики занимаются йогой под приятную расслабляющую музыку, козы свободно гуляют среди них. По словам организаторов мероприятия, бренда детского питания «Бибиколь», присутствие животных помогает снизить уровень тревожности.

Нэннийога рассчитана на женщин, которые готовятся к зачатию, уже беременны или восстанавливаются после родов. Она устраняет зажимы, расслабляет мышцы, облегчает боли в пояснице, снижает стресс и улучшает общее самочувствие.

Занятия проводит Мария Аркадьева — инструктор йоги и врач ЛФК. Участие в них бесплатное, но по предварительной регистрации.

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