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09:46, 9 июля 2025Из жизни

Мужчина двое суток не мог найти кошелек дома из-за оптической иллюзии

NYPost: Мужчина два дня не мог найти дома бумажник из-за оптической иллюзии
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Patient_Doughnut_327 / Reddit

Мужчина потерял дома кошелек и не мог найти его двое суток из-за оптической иллюзии. На историю с форума Reddit обратило внимание издание New York Post (NYPost).

Автор поста с ником Patient_Doughnut_327 выложил в сабреддите Mildly infuriating («Немного бесит») фотографию, на которой запечатлена ванная с кафельным полом. Между большими белыми плитками располагаются черные меньшего размера. На фото можно заметить, что под полотенцем на черной плитке лежит бумажник точно такого же размера и цвета.

Patient_Doughnut_327 пояснил, что фото было сделано в доме его родственника, который два дня не мог найти свой бумажник. Оказалось, что он выпал у него из кармана в ванной и упал точно на плитку. С тех пор мужчина обыскал весь дом и множество раз пользовался ванной, однако кошелька не замечал.

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Участники форума поразились тому, насколько незаметным оказался бумажник. «Если бы ты не сказал, я бы никогда не поняла, что не так с этим фото», — написала milk_honey1. Другой пользователь заявил, что сразу понял, что дело будет в черных плитках, но ему все равно понадобилось время, чтобы увидеть бумажник.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Таиланде рыночные торговцы два месяца искали женщину, которая потеряла кошелек. Оказалось, что покупательница жила в другой деревне, а в бумажнике лежала ее пенсия.

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