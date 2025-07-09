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11:27, 9 июля 2025Россия

На пляже популярного российского курорта прогремел взрыв

В прокате самокатов на Приморском пляже Ялты произошел взрыв
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Ялте в здании на Приморском пляже прогремел взрыв. О происшествии на популярном российском курорте пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в помещении, где произошел взрыв, торгуют электросамокатами и сдают их в прокат. По предварительным данным, в одном из транспортных средств взорвалась батарея. В этот момент магазин был закрыт.

К посту приложено видео, на котором видно задымленное помещение и упавшие ворота, похожие на гаражные. Внутри находятся транспортные средства, похожие очертаниями на мотоциклы.

Информация о пострадавших не поступала. Причины взрыва устанавливают эксперты.

Ранее подключенный к сети электросамокат взорвался в квартире жителя Нижнего Новгорода. Предварительно, причиной инцидента стала неисправность аккумулятора.

Вот это да!
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