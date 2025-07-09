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22:17, 9 июля 2025Бывший СССР

На Украине опровергли заявление Зеленского о дронах-перехватчиках

Нардеп Безуглая опровергла заявление Зеленского о дронах-перехватчиках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинский нардеп Марьяна Безуглая опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что дроны-перехватчики сбивают беспилотники. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Она заявила, что «законтрактованные» дроны еще ничего не сбивают, ведь документы были оформлены недавно и, по ее словам, с принуждением из-за скандалов.

«Вы же хотите снова подать [Рустема] Умерова на министра обороны. Он вам соврал, что покупает дроны-перехватчики, не знаете?» — написала Безуглая.

Она также обратилась к Зеленскому с призывом рассказать, «что происходит» и существует ли у украинского руководства «план».

Ранее Зеленский в ходе визита в Данию подписал контракт с американской компанией Swift Beat, специализирующейся на дронах и искусственном интеллекте. Он добавил, что благодаря сотрудничеству уже к этому году Украина получит сотни тысяч беспилотников, а в следующем году их производство будет даже масштабировано.

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