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09:38, 9 июля 2025Мир

На Западе предложили необычное решение конфликта на Украине

Профессор Дизен: Конфликт на Украине может завершиться созданием единой Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Конфликт на Украине может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием государства единой Европы. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своем YouTube-канале.

«В мире больше нет гегемона. Украина стала кладбищем однополярного мира, а в скором времени станет и кладбищем НАТО», — сказал он.

По словам эксперта, перевооружение стран Европы до зубов не приблизит мир, а только сделает хуже, в то время как решением для всех конфликтов в Европе станет объединение в один большой панъевропейский альянс.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность выделения Украине 100 миллиардов евро для создания фонда для финансирования обороны страны. Отмечается, что эта финансовая помощь может стать частью предложения ЕС по его следующему семилетнему бюджету объединения.

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