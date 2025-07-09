Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе после падения города Красноармейска неминуем. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс», — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, освобождение Красноармейска приблизит Россию к окончанию самого конфликта.
Ранее британский аналитик заявил, что компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу.