На Западе предрекли ВСУ неминуемый конец из-за одного города

Меркурис: Крах ВСУ в Донбассе после падения Красноармейска неминуем

Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе после падения города Красноармейска неминуем. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, освобождение Красноармейска приблизит Россию к окончанию самого конфликта.

Ранее британский аналитик заявил, что компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу.