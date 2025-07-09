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08:58, 9 июля 2025Мир

На Западе предрекли ВСУ неминуемый конец из-за одного города

Меркурис: Крах ВСУ в Донбассе после падения Красноармейска неминуем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе после падения города Красноармейска неминуем. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, освобождение Красноармейска приблизит Россию к окончанию самого конфликта.

Ранее британский аналитик заявил, что компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу.

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