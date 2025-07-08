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05:29, 8 июля 2025Мир

Европе предрекли разорение из-за России

Меркурис: Компенсация украденных активов России разорит Европу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Компенсация России за использование ее замороженных активов способна разорить Европу. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По его словам, возвращение активов всегда было одним из требований Москвы. Он подчеркнул, что это также подразумевает и начисляющиеся проценты, которые страны Европейского союза (ЕС) «активно изымали».

«Западным правительствам придется возвращать деньги из своих бюджетов за счет повышения налогов и сокращения расходов. Это суверенные активы, никто не имел права их замораживать, они защищены международным правом. За свою ошибку им придется расплатиться», — предрек Меркурис.

Ранее стало известно, что ЕС с начала 2025 года передал Украине 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

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