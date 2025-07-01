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14:47, 1 июля 2025Мир

ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

Сикорский: ЕС с начала года передал Киеву €1,9 млрд из доходов от активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Европейский союз (ЕС) с начала 2025 года передал Киеву 1,9 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает TVP Info.

«В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере 1,9 миллиарда евро с процентов от замороженных российских активов», — сказал он.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, деньги были переданы Украине на производство вооружений.

Ранее специальный помощник экс-президента США Джо Байдена Майкл Карпентер призвал конфисковать активы России. Он отметил, что Западу необходимо конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для поддержки Украины и изменения хода конфликта.

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