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09:30, 9 июля 2025Забота о себе

Найдено необычное объяснение частым позывам посетить туалет

Физиотерапевт Валенсуэла связал частые походы в туалет с хроническим стрессом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевт Антонио Валенсуэла нашел необычное объяснение частым походам в туалет. Его слова передает издание 20minutos.

«Частое посещение туалета не всегда означает, что у человека есть проблемы с мочевым пузырем. Во многих случаях это связано с чувством тревоги», — пояснил Валенсуэла.

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По словам врача, при хроническом стрессе активируется симпатическая нервная система, которая и вызывает частые позывы посетить туалет. Такое состояние чревато постоянным напряжением в мышцах и другими симптомами. Если вовремя не начать лечение тревоги, через некоторое время человек столкнется с серьезными заболеваниями, предупредил Валенсуэла.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала о проявлениях шизофрении. По ее словам, на данное заболевание указывает отсутствие интереса к учебе и работе.

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