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11:44, 9 июля 2025Моя страна

Названы города России с самыми доступными люксовыми отелями

Нижний Новгород назван городом с самыми доступными пятизвездочными отелями
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom  

Аналитики посчитали, в каких городах России находятся самые доступные пятизвездочные отели. Исследование провел сервис бронирования «Отелло», материал есть у «Ленты.ру».

Специалисты посчитали, сколько ночей в люксовых гостиницах можно пожить в городах России на среднюю зарплату. Цены изучались по 10 наиболее популярным туристическим направлениям лета 2025 года.

Так, городом с самыми доступными отелями категории «пять звезд» назван Нижний Новгород. Там на среднюю зарплату в премиальном объекте размещения можно прожить 11 ночей. Не отстают Новосибирск и Краснодар — 10 ночей. Чуть менее дешевые отели находятся в Екатеринбурге (6 ночей).

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12 июня 2021

В Казани, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Москве и Калининграде на среднюю зарплату удастся отдохнуть 4 ночи. Самые дорогие люксовые гостиницы находятся в Сочи, где номер можно забронировать только на 2 ночи.

Ранее россияне раскрыли любимые места для свадебных путешествий. Оказалось, что чаще всего молодожены проводят медовый месяц в Краснодарском крае.

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