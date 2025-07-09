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17:39, 9 июля 2025Россия

В российском городе новорожденного бросили в мусорный бак

В Ростове-на-Дону нашли новорожденного в мусорном баке, спасти ребенка не смогли
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону новорожденного бросили в мусорный бак в Суворовском районе, найденного ребенка спасти не смогли. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По данным российского издания, горожане заметили младенца и обратились в полицию. На месте происшествия уже побывали следователь и криминалист, передает MK.RU.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого младенца в пакете обнаружили в Павловском Посаде в Московской области. Ребенка заметили подростки. Спасти новорожденного тогда не удалось.

Еще раньше в Нижнем Тагиле во дворе дома нашли лежавшего на скамейке младенца.

ЖЗЛ
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