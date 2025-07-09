Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

Ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры», — написал Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила летевший в сторону российской столицы беспилотник. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.