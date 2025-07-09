Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:00, 9 июля 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры», — написал Кореняко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны сбила летевший в сторону российской столицы беспилотник. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали пляж в Курске. В результате удара погибли три человека и пострадал ребенок

    Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в российском регионе

    В российском городе учителя посадили за приставания к девушкам в метро

    Минпросвещения утвердило новые правила для контрольных работ в школах

    Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

    Ограничения на полеты ввели в столичном аэропорту

    Беспилотник сбили на подлете к Москве

    Встречавшаяся с женатым начальником женщина спустя годы решилась на неожиданный поступок

    Пропавшую в Италии украинскую студентку нашли мертвой

    Российский боец рассказал о не желавших покидать населенный пункт в ДНР солдатах ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости