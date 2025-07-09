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03:07, 9 июля 2025Россия

Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщал о поражении летевшего в сторону столицы беспилотника. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Параллельно с этим ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Шереметьево. В Росавиации отметили, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.

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