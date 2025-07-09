Еще один БПЛА сбили на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщал о поражении летевшего в сторону столицы беспилотника. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Параллельно с этим ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Шереметьево. В Росавиации отметили, что эта мера была принята для обеспечения безопасности воздушных судов.