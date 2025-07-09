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12:08, 9 июля 2025Силовые структуры

Окрещенный маньяком в российском городе мужчина решил подать на женщин в суд

В Красноярске окрещенный в сети маньяком решил подать на женщин в суд за клевету
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Борус. Люди»

В Красноярске окрещенный в сети маньяком мужчина решил подать на женщин в суд за клевету. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

По данным канала, представитель мужчины обратился в МВД с заявлением после того, как фигуранта массово обвинили в приставаниях к местным жительницам в Татышев-парке. Он хочет привлечь к ответственности двух девушек за клевету.

Полицейские разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге клиентка обвинила владельца элитного массажного салона в домогательствах. ЧП произошло в салоне на Крестовском острове. Потерпевшая записалась на массаж ног, процедуру проводила женщина. После массажа клиентка решила отдохнуть в спа-зоне, где встретила владельца салона. Он настойчиво стал предлагать ей парение, пошел за ней в хаммам. Там, по словам девушки, мужчина прижал ее к стене, раздел и начал прикасаться к интимным местам.

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