Окрещенный маньяком в российском городе мужчина решил подать на женщин в суд

В Красноярске окрещенный в сети маньяком решил подать на женщин в суд за клевету

В Красноярске окрещенный в сети маньяком мужчина решил подать на женщин в суд за клевету. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

По данным канала, представитель мужчины обратился в МВД с заявлением после того, как фигуранта массово обвинили в приставаниях к местным жительницам в Татышев-парке. Он хочет привлечь к ответственности двух девушек за клевету.

Полицейские разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге клиентка обвинила владельца элитного массажного салона в домогательствах. ЧП произошло в салоне на Крестовском острове. Потерпевшая записалась на массаж ног, процедуру проводила женщина. После массажа клиентка решила отдохнуть в спа-зоне, где встретила владельца салона. Он настойчиво стал предлагать ей парение, пошел за ней в хаммам. Там, по словам девушки, мужчина прижал ее к стене, раздел и начал прикасаться к интимным местам.

