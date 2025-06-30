Массаж ног в элитном российском салоне закончился для клиентки домогательствами

В Петербурге клиентка обвинила владельца массажного салона в домогательствах

В Санкт-Петербурге клиентка обвинила владельца элитного массажного салона в домогательствах. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, 23 июня девушка пришла в салон на Крестовском острове. Она записалась на массаж ног, процедуру проводила женщина. После массажа клиентка решила отдохнуть в спа-зоне, где встретила владельца салона. Он настойчиво стал предлагать ей парение, пошел за ней в хаммам. Там, по словам девушки, мужчина прижал ее к стене, раздел и начал прикасаться к интимным местам. Потерпевшая смогла выйти из хаммама, однако владелец якобы затащил ее джакузи, где продолжил домогательства. Затем он пытался силой увести девушку в приватную комнату, однако другой клиент спугнул мужчину.

В страхе клиентка оплатила посещение и ушла. Позже в интернете она нашла похожие истории от других девушек. Потерпевшая написала заявление в полицию. Владелец салона отрицает обвинения. По его версии, девушка ходила на массаж, в хаммам, джакузи, но никто к ней не приставал. Показывать записи с камер мужчина отказался.

Ранее сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Рославля, который домогался девочки в лифте многоэтажного дома.