Опубликован список самых популярных за десять лет песен

Песня Shape of You стала самой популярной за десять лет по версии Apple Music

Платформа Apple Music опубликовала список из 500 лучших песен для прослушивания в честь десятилетия стримингового сервиса. На это обратило внимание издание PeopleTalk.

Первое место в рейтинге занял трек музыканта Эда Ширана Shape of You, выпущенный в 2017 году. На втором месте расположилась композиция в исполнении The Weeknd (настоящее имя — Абель Тесфайе) Blinding Lights, на третьем — трек американского рэпера Дрейка God’s Plan.

Ранее американская актриса Скарлетт Йоханссон заняла первое место по совокупным кассовым сборам фильмов с ее участием и возглавила список самых кассовых артистов в истории Голливуда.