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13:55, 8 июля 2025Культура

Названа самая кассовая артистка в истории Голливуда

Forbes: Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой артисткой в истории Голливуда
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американская актриса Скарлетт Йоханссон заняла первое место по совокупным кассовым сборам фильмов с ее участием и возглавила список самых кассовых артистов в истории Голливуда. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что это произошло после премьеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». По данным источника, картины, в которых снялась артистка, суммарно собрали в прокате 14,8 миллиарда долларов. Таким образом, Йоханссон побила рекорд коллег Сэмюэла Л. Джексона (14,6 миллиарда долларов) и Роберта Дауни-младшего (14,3 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков возглавил список главных звезд российской эстрады.

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