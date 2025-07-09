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07:32, 9 июля 2025Интернет и СМИ

Ошибка почтальона едва не привела к поножовщине между соседями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maarten van den Heuvel / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Admirable-Egg791 рассказал о том, как ошибка почтальона едва не привела к поножовщине между ним и его соседом. Инцидент произошел после того, как живущий рядом мужчина зашел в дом автора.

«Я работал из дома, когда услышал, как кто-то пытается открыть мою входную дверь. Правда, она уже была открыта, потому что я был внутри, но у взломщика ничего не получалось — он продолжал дергать ручку и ругаться себе под нос. Я начал сходить с ума от ужаса и схватил кухонный нож, после чего позвонил в полицию, прячась в своей спальне», — написал автор.

Вскоре после этого он услышал, как кто-то пытается поздороваться и спрашивает, есть ли кто-нибудь дома. Голос показался автору знакомым и он спустился на первый этаж дома, продолжая сжимать в руках нож. В этот момент он с удивлением увидел своего соседа, держащего в руках посылку.

«Мой дом и его дом практически идентичны, и почтальон доставил посылку ему, а не мне, а он забрал ее и принес по адресу. Полиция появилась как раз тогда, когда мы поняли, в чем дело, и мне пришлось объяснять двум офицерам, почему я позвонил по поводу взлома, который оказался полным недоразумением», — рассказал почувствовавший себя виноватым за ложный вызов Admirable-Egg791.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он решил посмотреть запись с камеры наблюдения, установленной у двери дома, и увидел неожиданную картину. На видео почтальон забирает коробку, лежащую у входа.

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