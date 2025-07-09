InfoBRICS: Позиция Путина по Украине выгоднее условий Трампа

Каирский исследователь экономики Ахмед Адель заявил, что президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал в своей статье для InfoBRICS.

По мнению эксперта, Путин находится в лучшем положении в диалоге с Трампом, несмотря на угрозы санкций с его стороны. Адель подчеркнул, что российскому президенту не нужно побеждать коллегу, поскольку он уже превосходит главу США.

«Победа Путина заключается не в тоне разговоров, а в конкретных действиях: территориальных приобретениях, укреплении российского тыла, постепенном ослаблении наступательного потенциала Украины и преодолении санкций, которые действуют уже три с половиной года и практически не оказывают влияния на российскую экономику», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал он.