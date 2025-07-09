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21:50, 9 июля 2025Мир

Переговорные позиции Путина и Трампа по Украине сравнили

InfoBRICS: Позиция Путина по Украине выгоднее условий Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Каирский исследователь экономики Ахмед Адель заявил, что президент России Владимир Путин находится в более выгодной переговорной и стратегической позициях по Украине, чем американский лидер Дональд Трамп. Об этом он написал в своей статье для InfoBRICS.

По мнению эксперта, Путин находится в лучшем положении в диалоге с Трампом, несмотря на угрозы санкций с его стороны. Адель подчеркнул, что российскому президенту не нужно побеждать коллегу, поскольку он уже превосходит главу США.

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«Победа Путина заключается не в тоне разговоров, а в конкретных действиях: территориальных приобретениях, укреплении российского тыла, постепенном ослаблении наступательного потенциала Украины и преодолении санкций, которые действуют уже три с половиной года и практически не оказывают влияния на российскую экономику», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что заинтересовался законопроектом Конгресса США о новых санкциях против России. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал он.

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