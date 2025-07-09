Песков высказался об усилиях Трампа по урегулированию на Украине

Песков: РФ рассчитывает, что Трамп продолжит усилия по урегулированию конфликта

Россия рассчитывает, что американский лидер Дональд Трамп продолжит усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее — хотя никто там в реальности ничего и не прекращал никакие поставки — но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и линию на «починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

Ранее журналисты опубликовали аудиозапись речи Трампа на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию в 2024 году, на которой он рассказывает, что угрожал мировым лидерам уничтожением столиц государств, которыми они управляют. В частности, американский лидер обещал президенту России Владимиру Путину разбомбить Москву, а председателю КНР Си Цзиньпину — Пекин.