В Херсонской области перехватили переговоры наемников ВСУ на двух языках

Радиопереговоры наемников ВСУ на польском и английском языках были перехвачены близ оккупированного украинскими бойцами Херсона. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

«В рядах ВСУ на Херсонщине чаще всего в качестве операторов БПЛА воюют иностранные наемники. Иностранная речь слышна в радиоперехватах. Чаще всего это англичане либо поляки», — отметил он.

Большее, чем на иных направлениях, присутствие иностранных наемников объясняется относительной стабильностью ситуации и наличием крупной водной преграды.

Ранее сообщалось, что группы наемников из Южной Кореи в числе Вооруженных сил Украины были замечены на территории Сумской области. Как показали допросы военнопленных, группировки солдат-наемников были в районе села Садки.

До этого стало известно, что семьи колумбийских наемников потребовали от Украины раскрыть судьбу близких. При этом граждане Колумбии также обращались в посольство России с просьбой помочь найти их родственников