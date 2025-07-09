Появились подробности о закопавшем подругу россиянине

СК задержал мужчину, убившего и закопавшего подругу в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов разыскали молодого человека, который расправился с подругой и закопал ее на участке у своего дома в Иркутской области, после чего скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Светлана Павликова.

По ее словам, подозреваемого нашли и задержали в Курской области, сейчас его этапируют в Иркутск. Молодой человек также разыскивался за самовольное оставление воинской части, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница поселка Первомайское поехала в Иркутск поступать в техникум и перестала выходить на связь. На следующий день после пропажи родители девушки обратились в полицию, а сами поехали к ее 22-летнему другу в соседний поселок. Семья не застала его дома, но обнаружила телефон и другие вещи дочери. На место были вызваны полицейские, которые заметили возле дома молодого человека следы захоронения. Там оказалось тело девушки.