Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:19, 9 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности о закопавшем подругу россиянине

СК задержал мужчину, убившего и закопавшего подругу в Иркутской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов разыскали молодого человека, который расправился с подругой и закопал ее на участке у своего дома в Иркутской области, после чего скрылся. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Светлана Павликова.

По ее словам, подозреваемого нашли и задержали в Курской области, сейчас его этапируют в Иркутск. Молодой человек также разыскивался за самовольное оставление воинской части, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 20-летняя жительница поселка Первомайское поехала в Иркутск поступать в техникум и перестала выходить на связь. На следующий день после пропажи родители девушки обратились в полицию, а сами поехали к ее 22-летнему другу в соседний поселок. Семья не застала его дома, но обнаружила телефон и другие вещи дочери. На место были вызваны полицейские, которые заметили возле дома молодого человека следы захоронения. Там оказалось тело девушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Директор МХАТ задержан по делу о растрате миллиарда рублей. Раньше его обвиняли в мошенничестве на огромные суммы

    Арестованный блогер Арег Щепихин внесен в перечень террористов и экстремистов

    «Оренбург» заменит «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

    У блогеров стали чаще покупать рекламу

    Ранее неизвестные науке рисунки нашли в пещере в России

    Умер закрывший собой мать при атаке ВСУ на пляже в Курске пятилетний ребенок

    Бывшего вице-премьера Украины внесли в перечень экстремистов

    У берегов российского региона косатки устроили гонки с рыбаками

    Вырвавшийся из «клещей» ВСУ сын российского офицера описал бой фразой «противник выдохся»

    Вологодский суд постановил убрать памятник Сталину. В регионе стоят уже три монумента советскому вождю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости