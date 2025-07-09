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13:30, 9 июля 2025Моя страна

Приехавший в отпуск в Россию американец назвал поразившие его вещи

Американец Холлар: В России к гостям относятся как к членам семьи
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Молодой американец Тимофей Холлар провел отпуск в России и поделился впечатлениями о стране. Мужчина посетил три города — Санкт-Петербург, Ярославль и Ростов Великий, пишет 74.RU.

Больше всего в стране его поразила архитектура, а также количество и уникальность церквей. Кроме того, подметил он, в российских городах живет гораздо больше людей, чем в американских.

Говоря о самих жителям страны, он отметил, что всегда считал россиян холодными и отстраненными, однако они оказались совсем не такими. Жители страны встретили его гостеприимно. «Семьи здесь гораздо более открытые и гостеприимные. К гостям относятся как к членам семьи. В Америке такого не так много», — поделился Холлар.

Также мужчина высказался об общественном транспорте, заявив, что в России он «на тысячу процентов лучше, чем в Америке».

Ранее сообщалось, что путешественник из Бельгии Клод Бруир, приехавший в Россию на трехколесном электровелосипеде, решил присоединиться ко Дню тысячи велосипедистов в Уфе.

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