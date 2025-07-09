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02:01, 9 июля 2025Забота о себе

Психотерапевт рассказала об одном внезапно ставшем популярным секс-фетише

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: George Rudy / Shutterstock / Fotodom

Плевки в качестве сексуальной практики внезапно стали популярны в современной культуре, считает сексолог, психотерапевт Джиджи Энгл. Как появился этот тренд, она рассказала в беседе с Metro.

Энгл отметила, что совсем недавно постельная сцена, во время которой героине плюют в рот, появилась в трейлере нового сериала «Это слишком», несколькими месяцами ранее похожая ситуация обыгрывалась в фильме «Грешники». Внезапную популярность этого фетиша сексолог связывает с тем, что в обществе стали чаще интересоваться практиками подчинения и доминирования.

Энгл подчеркнула, что плевки всегда применялись в БДСМ-практиках, но об этом было известно немногим. Вместе с ростом популярности тематической порнографии, о фетише узнало больше людей — и многие сочли его возбуждающим. «Плевки связаны с унижением. Если это происходит во время секса, появляется эротический подтекст. Некоторым людям такое нравится, другие считают это отвратительным», — объяснила она.

Психотерапевт считает, что в плевках нет ничего плохого, но при условии, что оба партнера получают удовольствие и заранее обо всем договорились. Делать такое, не спросив согласия, нельзя, подчеркнула Энгл.

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