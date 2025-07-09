Психотерапевт рассказала об одном внезапно ставшем популярным секс-фетише

Плевки в качестве сексуальной практики внезапно стали популярны в современной культуре, считает сексолог, психотерапевт Джиджи Энгл. Как появился этот тренд, она рассказала в беседе с Metro.

Энгл отметила, что совсем недавно постельная сцена, во время которой героине плюют в рот, появилась в трейлере нового сериала «Это слишком», несколькими месяцами ранее похожая ситуация обыгрывалась в фильме «Грешники». Внезапную популярность этого фетиша сексолог связывает с тем, что в обществе стали чаще интересоваться практиками подчинения и доминирования.

Энгл подчеркнула, что плевки всегда применялись в БДСМ-практиках, но об этом было известно немногим. Вместе с ростом популярности тематической порнографии, о фетише узнало больше людей — и многие сочли его возбуждающим. «Плевки связаны с унижением. Если это происходит во время секса, появляется эротический подтекст. Некоторым людям такое нравится, другие считают это отвратительным», — объяснила она.

Психотерапевт считает, что в плевках нет ничего плохого, но при условии, что оба партнера получают удовольствие и заранее обо всем договорились. Делать такое, не спросив согласия, нельзя, подчеркнула Энгл.

Ранее сексолог Виктор Соуза предупредил, что стимуляция анального отверстия языком, то есть анилингус, является опасным для здоровья занятием. Он уточнил, что анальная область содержит много бактерий и вирусов, которые могут попасть в рот и вызвать инфекции.