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05:05, 7 июля 2025Забота о себе

Любителям одной сексуальной практики дали три совета по профилактике инфекций

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Виктор Соуза заявил, что стимуляция анального отверстия языком, то есть анилингус, является хоть и приятным, но опасным для здоровья занятием. Три совета по профилактике инфекций во время этой сексуальной практики он дал в беседе с изданием Metropoles.

«В анальной области и желудочно-кишечном тракте обитает множество бактерий и вирусов. Они могут попасть в рот и горло», — предупредил Соуза. Чтобы избежать различных инфекций, необходимо тщательно мыть анальную область водой и мылом с нейтральным рН, продолжил он.

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При этом к спринцеванию, по словам специалиста, прибегать не стоит, так как оно приводит к нарушению микрофлоры и раздражению слизистой оболочки кишечника. Кроме того, во время анилингуса необходимо использовать специальные латексные салфетки или разрезанный презерватив. В заключение Соуза посоветовал отказаться от этой сексуальной практики при наличии открытых ран во рту или анальной области.

Ранее писательница Айл МакЭлрой поделилась секретом орального секса. По ее словам, лучше терпеливо дразнить партнера, а не пытаться его впечатлить.

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