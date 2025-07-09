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15:29, 9 июля 2025Забота о себе

Раскрыт необычный признак гастрита

Гастроэнтеролог Сластен: Головная боль может быть симптомом гастрита
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что головная боль может быть симптомом гастрита. Необычный признак заболевания она раскрыла в беседе с NEWS.ru.

По словам Сластен, головная боль возникает из-за того, что гастрит в некоторых случаях сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва.

Врач отметила, что симптомы гастрита могут сильно отличаться у разных людей в зависимости от формы заболевания и индивидуальных особенностей организма. Наиболее типичными признаками недуга она назвала боль или чувство тяжести в верхней части живота, тошноту, одышку, отрыжку, изжогу, появление горького или кислого привкуса во рту. Также могут наблюдаться вздутие живота, повышенное газообразование, нарушение стула и общая слабость.

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