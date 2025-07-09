Россиянам напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Юрист Бабич: При температуре плюс 35,5 градуса рабочий день должны сократить

При температуре выше плюс 28 градусов работодателю следует сократить рабочий день. Об этом напомнил руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам эксперта, на счет условий в рабочем помещении есть рекомендации Роспотребнадзора. Согласно им, температура на работе должна составлять 24-25 градусов тепла. Если же кондиционера нет, а показатель достигает плюс 28,5 градуса, работодателю следует отпустить сотрудников на час раньше. При повышении температуры до плюс 29 градуса рабочий день сокращается на два часа, до плюс 30,5 градуса — на четыре часа. Оплата при этом сохраняется, а если случается простой, выплачивается две трети оплаты.

Для работы на улице также существуют нормативы. Если температура поднимается выше плюс 32,5 градуса, работать на открытом воздухе рекомендуется не более 15-20 минут с перерывами в 10-12 минут в прохладных местах. Всего в такие дни положено трудиться не больше четырех-пяти часов. Кроме того, сотрудников должны обеспечить питьевой водой — минимум пол-литра в час. Людей моложе 25 и старше 60 лет на работу на открытом воздухе при температуре выше плюс 32,5 градуса допускать нельзя.

При нарушении правил работодателем сотрудник имеет право обратиться в Роспотребнадзор или в Государственную инспекцию труда.

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