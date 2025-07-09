Россиянам напомнили о сокращении рабочего дня в жару

При температуре выше плюс 28 градусов работодателю следует сократить рабочий день. Об этом напомнил руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в беседе с «Комсомольской правдой».
По словам эксперта, на счет условий в рабочем помещении есть рекомендации Роспотребнадзора. Согласно им, температура на работе должна составлять 24-25 градусов тепла. Если же кондиционера нет, а показатель достигает плюс 28,5 градуса, работодателю следует отпустить сотрудников на час раньше. При повышении температуры до плюс 29 градуса рабочий день сокращается на два часа, до плюс 30,5 градуса — на четыре часа. Оплата при этом сохраняется, а если случается простой, выплачивается две трети оплаты.
Для работы на улице также существуют нормативы. Если температура поднимается выше плюс 32,5 градуса, работать на открытом воздухе рекомендуется не более 15-20 минут с перерывами в 10-12 минут в прохладных местах. Всего в такие дни положено трудиться не больше четырех-пяти часов. Кроме того, сотрудников должны обеспечить питьевой водой — минимум пол-литра в час. Людей моложе 25 и старше 60 лет на работу на открытом воздухе при температуре выше плюс 32,5 градуса допускать нельзя.
При нарушении правил работодателем сотрудник имеет право обратиться в Роспотребнадзор или в Государственную инспекцию труда.
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