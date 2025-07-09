Россиянин удачно сходил на рыбалку и поймал 18-килограммового «мутанта»

Россиянин вытащил из озера Абрау трофейного толстолобика весом 18 килограммов

Россиянин Андрей Савельев удачно порыбачил на озере Абрау и похвастался в соцсетях своим уловом. Как обратило внимание KP.RU, мужчине удалось поймать трофейного толстолобик весом 18 килограммов — за 40-летнюю рыбацкую карьеру рыбы больше он не вылавливал.

«Рыбачил на озере, ловил щуку. Попался вот такой во мутант на воблер», — рассказал он, отметив, что рыба оказалась «настоящим бойцом» и едва не утащила его лодку на другой берег.

Помочь мужчине вызвался случайный зритель «битвы», который проплывал рядом на сап-борде. Вместе они вытащили из воды уже уставшую рыбу.

Дома россиянин приготовил из своего улова уху для своих девятерых детей. «У нас большая семья, а уха пошла на обед на ура», — заключил он.

Ранее житель Уфы поймал в городском озере необычную рыбу, приносящую удачу. Улов был сделан в озере Теплое в Башкортостане.