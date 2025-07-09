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09:55, 9 июля 2025Культура

Российская певица назвала Инстасамку амбассадором деградации

Певица Вика Цыганова назвала Инстасамку амбассадором деградации
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова раскритиковала участие певицы Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка, в заседании Общественной палаты (ОП) России. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Кажется, члены ОП сами ужаснулись, когда поняли, кого позвали, и увидели реакцию общества на "законотворчество" от этого амбассадора деградации», — заявила артистка.

Цыганова подчеркнула, что Инстасамка превратила заседание в «балаган». По мнению певицы, целью ее коллеги было сведение счетов с «малоизвестным блогером». Она добавила, что первый заместитель председателя комиссии ОП по демографии Павел Пожигайло назвал Зотееву злом и призвал больше не допускать ее к заседаниям.

Ранее Инстасамку пригласили на заседание Общественной палаты. Исполнительница рассказала, что готова бороться с эксплуатацией детей в процессе создания контента молодыми артистами и блогерами. В пример она привела лидера группы «Хлеб» Дениса Кукояку, который активно монетизирует дочь Василису.

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