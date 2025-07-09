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11:55, 9 июля 2025Экономика

Российские строители повысили требования по зарплатам

HeadHunter: Предлагаемая зарплата в строительном секторе выросла на 17 %
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам первого полугодия медианная предлагаемая зарплата в строительной сфере России дошла до 124 тысяч рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 17 процентов. Это показало исследование, проведенное компанией HeadHunter и девелопером СК10. Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отметила директор по исследованиям HeadHunter Мария Игнатова, наибольшие запросы сегодня у главных инженеров проекта (ГИП) — почти 194 тысячи рублей, и руководителей строительных проектов — почти 200 тысяч. При этом работодатели, как правило, предлагают на данных позициях существенно меньше, чем хотят кандидаты. В некоторых случаях разница может составлять несколько десятков тысяч рублей. Впрочем, по некоторым другим профессиям (разнорабочий, машинист, маляр, сварщик, монтажник) компании готовы платить даже больше, чем запрашивают соискатели. Причина этого явления — кадровый дефицит.

Также выяснилось, что на наибольший доход в настоящее время могут рассчитывать кандидаты, не связанные с рабочими специальностями. Брокерам по недвижимости предлагают больше 180 тысяч рублей, агентам по недвижимости — более 177 тысяч. Геодезист имеет шанс заработать в среднем почти 154 тысячи, главный инженер проекта — 159 тысяч. А вот прорабам обещают почти 149 тысяч, машинистам — 138 тысяч.

Ранее сообщалось, что средние зарплатные ожидания россиян составляют 146 тысяч рублей в месяц.

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