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16:07, 9 июля 2025Мир

Российский посол отметил важную деталь в идее создания европейской армии

Посол России Келин: Идея создания европейской армии утопична
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Pool / Reuters

Идея создания европейской армии утопична, так как НАТО остается главной опорой Европейского союза (ЕС) в сфере обороны. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает РИА Новости.

«Отдельная европейская армия — это до сих пор утопия, здесь слишком большая зависимость от Вашингтона в сфере обороны и безопасности», — отметил дипломат.

По словам посла, подобные предложения утопичны, потому что Североатлантический альянс «был и остается главной опорой в сфере обороны в Европе». Келин добавил, что идеи о создании единой европейской армии возникали «на разных витках истории и развития ЕС».

Ранее Келин заявил, что британско-французский проект по созданию так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине превратился еще в один клуб друзей Киева.

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