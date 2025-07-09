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09:22, 9 июля 2025Россия

Российской семье попался кусок резины в купленных в магазине кексах

В Саратове семье попался кусок резины в купленных в магазине кексах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Саратове семье попался кусок резины в кексах, купленных в магазине «Светофор». Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По данным российского издания, женщина рассказала, что ее супруг приобрел сладости два дня назад. Дочь горожанки захотела попробовать десерт. Открыв упаковку, девочка заметила на одном из кексов необычный предмет.

Родительница отметила, что он был похож на часть от шины. Женщина выбросила чек от товара, поэтому не стала обращаться в магазин за возвратом денег.

До этого сообщалось, что жительница Москвы купила ореховую смесь во «ВкусВилле» и обнаружила там стекло. Россиянке вернули средства бонусами на карту.

Еще раньше женщина показала кишащую червями рыбу, которую она купила в одном из столичных магазинов продуктовой сети «ВкусВилл».

ЖЗЛ
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