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18:52, 9 июля 2025Мир

Рубио признал истощение арсеналов Европы из-за поддержки Украины

Рубио: Арсеналы Европы оказались истощены из-за поддержки Украины
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Арсеналы Европы оказались истощены из-за поддержки Украины. Эту проблему признал госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке на сайте издания USA Today.

«Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников», — отметил он. По его словам, НАТО предстоит восстанавливать запасы артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Рубио добавил, что альянсу необходимо восстановить «давно забытые способности», включая стратегическую переброску, артиллерию и средства управления и контроля.

Ранее стало известно, что Германия уже передала Украине 3 из 12 своих подразделений зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, Берлин рассматривает возможность покупки Patriot в США для Украины. При этом Вашингтон предпочитает, чтобы Германия сама передала одну из своих систем, которую США и их партнеры готовы профинансировать.

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