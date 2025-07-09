Рубио признал истощение арсеналов Европы из-за поддержки Украины

Рубио: Арсеналы Европы оказались истощены из-за поддержки Украины

Арсеналы Европы оказались истощены из-за поддержки Украины. Эту проблему признал госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке на сайте издания USA Today.

«Это положило конец десятилетиям пренебрежения оборонными расходами со стороны союзников», — отметил он. По его словам, НАТО предстоит восстанавливать запасы артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Рубио добавил, что альянсу необходимо восстановить «давно забытые способности», включая стратегическую переброску, артиллерию и средства управления и контроля.

Ранее стало известно, что Германия уже передала Украине 3 из 12 своих подразделений зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Кроме того, Берлин рассматривает возможность покупки Patriot в США для Украины. При этом Вашингтон предпочитает, чтобы Германия сама передала одну из своих систем, которую США и их партнеры готовы профинансировать.